Регионы получили установку не занижать статистику заражения коронавирусом

Об этом пишет сайт «Открытые медиа», ссылаясь на свой источник, близкий к правительству. По его словам, финансовая поддержка регионов по медицинской линии будет зависеть от числа заболевших. Источники «Открытых медиа» говорят, что раньше тестирование и госпитализация проводилась лишь в самых очевидных и неотложных случаях.