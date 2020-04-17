В Кремле фиксируют недостаточную эффективность реализации мер поддержки из-за коронавируса

Об этом, отвечая на вопрос корреспондента «Эха Москвы», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, граждане и бизнес сталкиваются с проблемами в банках. Эта ситуация анализируется и будет обсуждаться. При этом он отметил, что координационный совет при российском правительстве ежедневно принимает меры, в том числе, по вопросу реализации поддержки бизнеса.

Всего по данным оперативного штаба, в России за последние сутки подтверждено 4 тысячи 70 новых случаев коронавируса. 41 человек умер. Больше всего новых случаев в Москве – чуть меньше двух тысяч. Однако, второй день подряд московская статистика занимает меньше половины от общего числа заражений в стране.