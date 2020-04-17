Депутаты региональных парламентов требуют от Путина и Мишустина ввести режим ЧС и начать выплачивать пособия гражданам

Депутаты региональных парламентов обратились к президенту РФ Владимиру Путину и председателю правительства Михаилу Мишустину с требованием ввести режим чрезвычайной ситуации и начать выплачивать пособия гражданам из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» один из подписантов, депутат ЗакСа Петербурга Максим Резник.

«Я неоднократно с трибуны ЗакСобрания Петербурга говорил о необходимости внятной политики жесткого карантина и введения режима ЧС, когда государство берет на себя ясные обязательства по поводу всех ограничений, с одной стороны, и осуществляет прямые выплаты гражданам, с другой стороны», — отметил он.

Как подчеркнул М.Резник, этого государство не делает, и если так будет продолжаться дальше, руководству страны следует уйти в отставку. «Вместо внятного карантина и прямых выплат мы имеем режим гибридной полицейщины и штрафов. Это неприемлемая и антинародная политика. Поэтому я абсолютно разделяю мнение, что власть должна либо предъявить обществу внятную программу выхода из экономического, эпидемиологического и политического кризиса, либо должна уйти. Эти люди не просто не решают сегодняшних проблем, а буквально вредят», — заключил он.

Обращение также подписали Лев Шлосберг, Борис Вишневский, Максим Круглов, Михаил Тимонов, Олег Шереметьев, Эмилия Слабунова, Екатерина Енгалычева, Евгений Ступин и другие.