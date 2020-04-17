В Канаде не могут рассмотреть дело о депортации экс-эсэсовца, в РФ подозреваемого в причастности к массовым убийствам

Власти Канады не могут рассмотреть дело о депортации бывшего эсэсовца, которого в России подозревают в причастности к массовым убийствам. Работа отдела по иммиграции сейчас ограничена из-за эпидемии. Слушания проводятся только в отношении задержанных лиц, — сказал агентству РИА Новости представитель Совета по иммиграции и беженцам Канады.

Следователи подозревают 96-летнего Гельмута Оберлендера, бывшего переводчика зондеркоманды, в пособничестве к убийству свыше 200 воспитанников Ейского детского дома во время оккупации Краснодара. Прошлой осенью по этому факту возбудили уголовное дело. В этом месяце в СК заявили о возможной причастности Оберлендера к массовым расстрелам жителей Ростовской области в августе 1942 года.