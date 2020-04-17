Следственный комитет возбудил еще два уголовных дела после двухдневного бунта в исправительной колонии №15 в Ангарске

Как сообщили в ведомстве, будет идти по статьям об организации массовых беспорядков и о дезорганизации работы учреждения с применением насилия.

Следственные действия в колонии идут до настоящего времени, и теперь управление СК по Иркутской области возбудило дела о массовых беспорядках и о нарушении деятельности режимного учреждения с применением опасного для жизни насилия, организованной группой лиц. Волнения в колонии строгого режима в Ангарске, где содержатся более 1200 осужденных, начались 10 апреля. Поводом стало избиение в штрафном изоляторе одного из заключенных. Осужденные в знак протеста побили камеры видеонаблюдения, нанесли себе телесные повреждения. Возник крупный пожар, после которого на территории было найдено тело одного из заключенных. По информации СК, уже установлены основные зачинщики и участники беспорядков, их около двух сотен человек. На время расследования наиболее активные участники волнений помещены в другие СИЗО Иркутской области. По сообщениям правозащитников, с середины недели к ним перестали пускать адвокатов.

Министр юстиции России Константин Чуйченко на этой неделе назвал беспорядки и поджог в иркутской колонии «заранее срежиссированной извне провокацией». Часть ответственности чиновник возложил на правозащитников и медиа.