За отказ от госпитализации в Петербурге станут судить молодую девушку

Судя по всему, она могла заразить коронавирусом очень много людей.

Коронавирус у ассистентки режиссера нашли уже после того, как вмешался Роспотребнадзор. Об этом сообщило издание «Фонтанка.ру». Согласно материалам дела, девушка заразилась вирусом еще в прошлом месяце от подруги, которая вернулась из зарубежа. От новой болезни она вылечилась, но при этом сложно установить, как много людей она успела заразить.

Роспотребнадзор привлек ее к административной ответственности по статье за невыполнение в срок законного предписания. Днем ранее по этой же статье привлекли двух молодых людей. Однако они сами сообщили в Роспотребнадзор, что общались с зараженной и находились на добровольном домашнем карантине.

За нарушение этой административной статьи положен штраф в размере от 300 до 500 рублей.