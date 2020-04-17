Более 30 воспитанников Нахимовского училища заразились коронавирусом

В конце марта воспитанники военно-морского училища прибыли в столицу для репетиций парада Победы. По словам представителя министерства обороны, которые приводит агентство ТАСС, заболевание протекает бессимптомно, все зараженные находятся под круглосуточным медицинским наблюдением. Среди заболевших – начальство училища, контр-адмирал Анатолий Минаков.