Московские власти призывают горожан, переболевших коронавирусом, сдавать кровь, которая поможет в борьбе с пандемией

Донорам обещают денежные выплаты.

В Москве на минувшей неделе прошли первые процедуры переливания плазмы крови от излечившихся от коронавируса горожан. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова. Она сослалась на мнение экспертов, полагающих, что кровь переболевших людей содержит антитела, которые помогают справляться с инфекцией. Ракова также добавила, что такой метод борьбы с коронавирусом активно используют в США, Германии и Китае.

Чиновница просит москвичей, переболевших COVID-19, сдавать кровь, которая поможет в борьбе с пандемией. Добавив, что в ближайшее время будет принят нормативно-правовой акт, устанавливающий денежные выплаты для доноров плазмы крови.

Уточняется, что сдать кровь может человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший COVID-19 и не имеющий хронических заболеваний.