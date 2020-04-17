Эпидемия коронавируса помешала планам подростка из Красноярска устроить нападение на школу

О задержании 14-летнего школьника накануне сообщила пресс-служба ФСБ. При обыске у него нашли обрез охотничьего ружья с патронами и самодельные взрывные устройства, а также личный дневник с планами по атаке учебного заведения. По сведениям спецслужб, подросток готовился совершить нападение в марте или апреле, но из-за введения карантинных мер и начала дистанционного обучения был вынужден отложить эту идею. В его отношении возбуждено уголовное дело.