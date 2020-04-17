Губернатор Приморья уволил министра, который не смог наладить систему электронных пропусков

Об отставке Сергея Максимчука сообщается на сайте администрации региона. Газета «КоммерсантЪ» пишет, что именно провал системы пропусков и дистанционного обучения стал причиной увольнения. Жители Приморья, которые работают во время карантина, должны были получить СМС-пропуска для выхода из дома еще в начале прошлой недели. Однако, этого не произошло. Как предположило издание, с нагрузкой не справился сайт Госуслуг.