Международное рейтинговое агентство S&P скорректировало прогноз по мировому ВВП в 2020 году

Если еще в конце марта ожидался рост почти на полпроцента, то теперь аналитики предполагают, что, по итогам года, этот показатель снизится практически на 2,5%. Соответствующее изменение связано с пандемией, экономическое влияние которой оказалось дольше и интенсивнее, чем предполагалось, — говорится в пресс-релизе агентства. Специалисты считают, что гораздо сильнее, чем производитель товаров, пострадает сфера услуг. Кроме того, коронавирус сильнее скажется на малом бизнесе, а не на крупном.