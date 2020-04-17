Власти Болгарии закрыли въезд в столицу страны

Как передает национальное радио BNR, эти меры связаны с попыткой остановить распространение коронавируса. Исключение сделано для грузовых автомобилей и машин экстренных служб. Кроме того, для граждан, работающих в Софии, ввели временные окна – два часа утром и два часа вечером – для въезда и выезда с территории города.

Оперативный штаб страны сообщает, что столица является самым крупным очагом эпидемии. На сегодняшний день в Болгарии зафиксировано 800 случаев заражения, около 40 человек скончались.