Японское правительство раздаст всем своим гражданам по девятьсот двадцать шесть долларов

Там решили, что это будет быстрее, чем выявлять особо пострадавших от пандемии.

Премьер-министр Синдзо Абэ решил значительно расширить программу финансовой помощи японцам, — сообщает американское агентство Bloomberg. Ранее предполагалось, что выплаты получат только те домохозяйства, которые смогут доказать свои потери из-за пандемии. Если они могли собрать необходимые документы, то им полагалось по триста тысяч йен.

В правительстве посчитали, что такой план сильно замедляет распределение средств, а в различных административных офисах из-за этого собирается много людей, что увеличивает риски распространения коронавируса. В связи с этим власти решили выдать по сто тысяч йен всем гражданам.

Опрошенные агентством Bloomberg эксперты считают, что премьер-министр пошел на этот шаг, потому что в последние месяцы его популярность в стране падала. По данным социологов, многие японцы считали, что власти недостаточно им помогают в условиях пандемии и экономического кризиса.

Ранее Соединенные Штаты и Германия также объявляли о прямых выплатах своим гражданам, но там эти меры распространялись только на определенные категории людей.