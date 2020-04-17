Госдума во втором чтении приняла законопроект о едином регистре сведений о россиянах

В качестве его оператора выбрана Федеральная налоговая служба, где предложили, в том числе, с его помощью определять доходы каждой семьи.

Речь идет о том, что в новый федеральный регистр будут включаться как базовые персональные данные (такие, как фамилия, имя и отчество), но и СНИЛС, ИНН, а также сведения о родственных связях. По мнению замглавы ФНС Виталия Колесникова, в России сейчас нет такого понятия домохозяйства, которое помогло бы, в том числе, рассчитать доходы семьи и среднедушевые доходы. Новая система же, по его убеждению, поможет рассчитать любые показатели, которые смогут в дальнейшем помочь властям в их политике. Данные в единый регистр, как предполагается, будут вносить на основании информации органов госвласти и местного самоуправления. В первом чтении законопроект был принят в сентябре 2019 года. Ко второму в него внесли изменения: по ним информация о судьях, свидетелях и других категориях будет дополнительно защищена.

Закон о едином регистре сведений о россиянах, в случае его принятия, может вступить в силу 1 января 2022 года.