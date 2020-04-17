Министерство просвещения перенесло годовые контрольные работы в школах на осень

По словам главы ведомства Сергея Кравцова, за них не будут ставить оценки. Проверочные работы нужны, чтобы скорректировать образовательный процесс. Министр добавил, что дата Единых государственных экзаменов может быть вновь перенесена, однако, решение на этот счет примут только после майских праздников. Кроме того, власти решили отменить финал Всероссийской олимпиады школьников. Призерами признаны все финалисты 11-ых классов.
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