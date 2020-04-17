В России за сутки подтверждено более 4 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

Общее число выявленных заражений в стране превысило 32 тысячи.

Новые подтвержденные тесты на наличие инфекции по данным, поступившим из 85 регионов, за минувшие сутки демонстрируют прирост в 4070 случаев. Общее количество заболеваний Covid-19 достигло числа в 32 тысяч 8 инфицированных. Более половины всех зарегистрированных диагнозов в столице – на сегодня это 18 тысяч 105 . По итогам суток в Москве тесты показали положительный результат еще у 1959 человек. Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в Москве ожидается в ближайшие 2-3 недели, в начале мая, заявила сегодня заммэра города Анастасия Ракова. Растет число заболевших в Подмосковье – здесь еще 472 подтвержденных диагноза. В Санкт-Петербурге — 424, это втрое больше, чем днем ранее. Более полусотни заразившихся по итогам суток в Дагестане, Мордовии и Нижегородской области. От коронавируса в стране по данным к этому часу скончался еще 41 человек, таким образом, общее количество летальных исходов — 273. Выписали по выздоровлению 286 человек, всего же число преодолевших болезнь увеличилось до 2590.



Случаи заболевания коронавирусной инфекцией на сегодня зарегистрированы во всех регионах России. Страна поднялась с 14-го на 11-е место в мире по числу заболевших.