Фонд Андрея Первозванного 18 апреля доставит в Россию Благодатный огонь. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» пресс-секретарь Фонда Александр Гатилин.

Он напомнил, что из-за пандемии коронавируса впервые все богослужения на Святой Земле в храме Гроба Господня будут проходить без участия мирян. «В том числе в чинопоследовании Благодатного огня в Великую субботу будут участвовать только священники поместных православных церквей. После этого епископ иерусалимского патриархата вынесет лампаду с огнем к Яффским воротам старого города, где будут ожидать представители дипломатических миссий более чем 10 государств», — рассказал А.Гатилин.



Далее они в своих машинах в сопровождении полиции Израиля привезут Благодатный огонь в аэропорт Тель-Авива Бен-Гурион и передадут на борт самолета — делегации Фонда Андрея Первозванного, которая доставит его в Москву напрямую патриарху Кириллу.

Как подчеркнул А.Гатилин, «в этом году не будет ни массовых встреч в аэропорту, ни оперативной раздачи огня по регионам». «Все это будет возможно только после снятия режима самоизоляции. Как только это произойдет, мы объявим, где и как можно будет получить Благодатный огонь», — заключил он.