Следователи назвали основными зачинщиками и участниками беспорядков на территории ангарской колонии двести человек

Возбуждены новые уголовные дела. Об этом говорится на сайте регионального Следственного комитета. В ходе расследования, предстоит допросить более 2 тысяч свидетелей – сотрудников исправительной колонии и осужденных.

Бунт в исправительной колонии под Иркутском начался на прошлой неделе после того, как один из заключенных обвинил надзирателя в избиении. Правозащитники рассказывали о жестком подавлении беспорядков и оценивали число пострадавших в 300 человек. Глава Минюста назвал беспорядки в ИК-15 «срежиссированными извне».