Министр просвещения РФ Кравцов: Окончательное решение о сроках проведения ЕГЭ будет принято после «майских праздников»

Окончательное решение о сроках проведения ЕГЭ будет принято после «майских праздников», сказал министр просвещения России Сергей Кравцов:

«Пока принято решение начать ЕГЭ с 8 июня, но мы будем смотреть, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация. Возможно, сроки будут перенесены, если мы увидим, что проведение экзамена связано с угрозой здоровью школьников, но окончательное решение будет принято после майских праздников.

Организация проведения экзаменов меняться не будет, все меры, которые обеспечивают обьективность проведения ЕГЭ, равенство возможностей для всех участников экзамена при поступлении в вузы, сохранятся. При этом Министерством просвещения, чтобы у выпускников 9-х и 11-х классов была возможность лучше подготовиться к экзаменам, во-первых, сдвигаются сроки. Во-вторых, мы организовали соответствующую работу, в том числе проект «Моя школа в online», где в бесплатном доступе представлены все необходимые материалы по подготовке к итоговым аттестациям».

Также Минпросвещения РФ запускает телепроект по подготовке старшеклассников к ЕГЭ, отметил Кравцов.