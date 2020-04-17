Центробанк рассмотрит вопрос о снижении ключевой ставки уже на следующей неделе

Об этом в ходе пресс-конференции сказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина. По прогнозам регулятора, финансовые организации получат прибыль по итогам этого года. Повторение масштабного стресса для банков подобного тому, что произошел в 2014 году, не ожидается.