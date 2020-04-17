Столичные власти призвали граждан, перенесших коронавирус, сдавать плазму крови

В ближайшее время будет принят документ, устанавливающий денежные выплаты для таких доноров. По словам заместителя мэра столицы Анастасии Раковой, на прошлой неделе в городе начали испытывать новый метод борьбы с эпидемией. Эксперты считают, что кровь ранее зараженных людей содержит антитела, которые помогают справляться с инфекцией. Ракова напомнила, что такой метод активно используют страны Запада.

Согласно последней статистике, число заболевших в России превысило 32 тысячи человек. Больше 270 скончались.