В Москве за сутки зафиксировано 1959 случаев коронавируса. Всего за последние сутки в России подтверждено 4070 новых случаев коронавируса в 81 регионе, зафиксирован 41 летальный исход. Впервые диагноз поставлен в Республике Алтай. За сутки в России полностью выздоровели 286 человек.