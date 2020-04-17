Киев сегодня является самым загрязненным городом мира

Причиной этого стали пожары, которые возобновились в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

В полночь индекс загрязнения воздуха в некоторых районах Киева доходил до 343-х единиц. При том, что в обычное время этот показатель не превышает 150 единиц. Власти города попросили жителей не открывать окна, не выходить на улицу, а также пить больше жидкости и увлажнять помещения. Сами жители Киева жалуются на сильный запах гари в воздухе и задымление.

Местные СМИ сообщают, что причиной загрязнения воздуха стали пожары, которые возобновились в зоне отчуждения Ч АЭС 16 апреля из-за накрывшей область песчаной бури. Отмечается, что огонь перешел на левый берег реки Припять, подобравшись непосредственно к атомной станции и хранилищу радиоактивных отходов. По предварительной версии, причиной пожаров стали несколько поджогов.



Мэр Киева Виталий Кличко находится с рабочим визитом в Чернобыльской зоне. По его словам, радиоционного загрязнения воздуха эксперты не зафиксировали.