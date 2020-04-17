Президент США представил стратегию по смягчению карантина в стране

Он предполагает, что основная ответственность ляжет на губернаторов.

Рекомендации Дональда Трампа предназначены для властей каждого отдельного штата, и их руководители обязаны будут сами решать как им действовать. По данным агентства Reuters президент предложил снимать ограничения в три этапа. Первый разрешает больницам снова проводить плановые операции, открывает спортивные залы и разрешает людям проводить собрания, но не более десяти человек. Если после этого в штате не будет признаков роста заболеваемости, можно будет перейти ко второму этапу, который разрешает собрания до пятидесяти участников, а также позволяет возобновить работу школ и детских лагерей. Затем, на третей фазе нужно будет отменить почти все остальные ограничения. При этом, это не будет полноценным возвращением к норме, — отмечает агентство. Предполагается, что предприятиям всё равно придется соблюдать более высокие стандарты гигиены.

В плане Дональда Трампа сказано, что следовать ему нужно тогда, когда в штате в течение четырнадцати дней будет фиксироваться снижение распространения заболевания.

Политические оппоненты уже обрушились с критикой на эту стратегию. По словам сразу нескольких влиятельных представителей партии демократов, это нельзя назвать полноценным планом, а Трамп таким образом просто отстраняется от ситуации, чтобы не растерять популярность до выборов президента США грядущей осенью.

Всего в США выявили более полумиллиона случаев заболевания коронавирусом.