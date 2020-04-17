В Петербурге власти в ближайшие дни могут решить вопрос о введении пропускной системы по примеру Москвы

Об этом пишет интернет-издание «Фонтанка», ссылаясь на источник, близкий к оперативному штабу региона. Уточняется, что речь пока пойдет только о передвижении на метро и личном транспорте. Окончательное решение будет принято по итогу наблюдений за распространением коронавируса до конца недели.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих на Страстной неделе оставаться дома и смотреть богослужения по телевизору. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов призвал петербуржцев прислушаться к призыву патриарха.

Пик заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге, который находится в первой тройке регионов РФ по числу заразившихся, еще не пройден, в городе ожидается рост количества выявленных случаев, сообщают эксперты.