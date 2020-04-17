Уминский: Христиане могут освятить пасхальные куличи в условиях ограничений на посещение храмов из-за коронавируса

Христиане могут освятить пасхальные куличи самостоятельно в условиях ограничений на посещение храмов из-за коронавируса. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» настоятель храма Святой Троицы в Хохлах Алексей Уминский.

«Каждый христианин имеет возможность освятить куличи самостоятельно. Дело в том, что есть молитва под названием «Молитва на освящение всякой вещи». И каждый христианин по праву является царственным священником – он имеет возможность самостоятельно освящать пространство своей жизни: куличи, квартиру, офис, машину — все, что нуждается в благословении Божьем», — отметил священник.



Как подчеркнул А.Уминский, «освящение – это просто молитва, а не таинство». «Поэтому в данный момент каждый христианин дома может свою праздничную снедь поставить перед иконой, прочитать молитву и трижды окропить святой водой», — заключил он.