Экономика Китая в этом году уже сократилась почти на 7%

Это рекордное снижение ВВП с начала девяностых годов, когда страна начала публиковать квартальную отчетность, — пишет газета The Wall Street Journal. В последний раз правительство КНР признало падение внутреннего валового продукта еще в 1976 году. Государственное статистическое управление Китая подчеркивает, что последствия пандемии на долгосрочный потенциал роста экономики не повлияет.

Очагом распространения инфекции в конце прошлого года стал китайский город Ухань. Сейчас, по данным властей, крупные предприятия страны полностью возобновили работу.