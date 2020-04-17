Пик заболеваемости коронавирусом в Москве по прогнозам властей придется на ближайшие две-три недели

Об этом заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова сказала в видеообращении к медицинским работникам. Оно опубликовано на YouTube-канале департамента здравоохранения. Чиновница напомнила, что в городе ведется масштабная работа по перепрофилированию коек по лечению коронавируса. При этом, поскольку москвичи по-прежнему нуждаются в помощи по другим профилям, нагрузка усиливается на все больницы.

Филатовская больница в Москве в условиях эпидемии работает на пределе возможностей. Как рассказал агентству РИА Новости главврач Валерий Вечорко, в среднем за день в медучреждение, которое принимает больных коронавирусом, поступает порядка 150 пациентов. Почти все койки в реанимации уже заняты. Вечорко уточнил, что стационар был рассчитан на 1300 мест, тогда как в больнице находятся уже полторы тысячи человек.

По последним данным, в России заражены почти 28 тысяч человек. Из них — более половины в Москве.