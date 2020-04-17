В Казахстане успешно приземлился экипаж космического корабля «Союз МС-15»

По данным Роскосмоса, из-за пандемии коронавируса, эвакуация из аппарата корабля должна пройти по сокращенному сценарию.

Около 5-ти утра по московскому времени «Союз» отстыковался от МКС. После чего спускаемый аппарат корабля совершил штатную посадку в казахстанской степи в Жезказгане. С Международной космической станции вернулись россиянин Олег Скрипочка, а также американцы Эндрю Морган и Джессика Меир.

В Росскосмосе отметили, что из-за технических ограничений, связанных с эпидемиологической обстановкой, видеоизображение с места приземления спускаемого аппарата будет доступно только после самой посадки.

Напомним, что сейчас на орбите находится пилотируемый корабль «Союз МС-16».На борту корабля — россияне Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американец Кристофер Кэссиди



Ранее сообщалось, что NASA хочет купить два места на российских кораблях «Союз». Если сделка сорвется, с октября на МКС может не оказаться американцев.