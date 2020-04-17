МЧС посоветовало не носить защитную маску на улице

В ведомстве уточнили, что индивидуальные средства защиты полезны как в местах большого скопления людей, в частности, в магазинах и транспорте, однако на открытом воздухе надевать маску нецелесообразно – полезнее дышать свежим воздухом. В рекомендациях на сайте МЧС также подчеркивается, что сопротивляемость организма к инфекции увеличивает здоровый образ жизни. Специалисты порекомендовали высыпаться, не забывать о физической активности, включить в рацион продукты, богатые витаминами, минералами и белками.