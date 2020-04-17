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10:02, 17 апреля 2020

Бесплатный доступ к социально значимым отечественным ресурсам не востребован у пользователей домашнего интернета

Бесплатный доступ к социально значимым отечественным ресурсам оказался не востребован у пользователей домашнего интернета. По крайней мере, так утверждается в опросе аналитиков компании AC&M.

Сайтами из списка Минкомсвязи, к которым в качестве эксперимента обеспечен свободный доступ, не планируют пользоваться 79% абонентов, следует из исследования, на которое ссылается газета «КоммерсантЪ». Основная причина этого – в наличии безлимитного интернета, рассказали чуть более трети опрошенных. К слову, лишь примерно столько же абонентов, согласно исследованию, слышали об инициативе Минкомсвязи. Помимо этого, говорится в результатах опроса, пользователи значительно больше стали смотреть видеоролики и, в частности, пользоваться YouTube.

Управляющий партнер AC&M Михаил Алексеев, в свою очередь, рассказал, что абоненты домашнего интернета больше всего предпочли бы бесплатный доступ к онлайн-кинотеатрам в дневные часы. Эта мера, по его словам, была названа опрошенными наибольшим стимулом соблюдать режим изоляции в пандемию коронавируса. Второй вариант по популярности, отметил Алексеев – предложение сделать бесплатным мессенджер WhatsApp, а третий – субсидирование абонентской платы за интернет за март и апрель. Причем речь идет об уплате от 50 до 100% суммы.

Согласно приказу Минкомсвязи, в рамках эксперимента с 1 апреля по 1 июля ряд операторов домашнего интернета предоставят бесплатный доступ почти к 400 сайтам даже при отрицательном балансе. В список вошли, в частности, сайты поисковиков, соцсетей, банков, ряда СМИ и органов власти.



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