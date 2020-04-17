Бразильский президент отправил в отставку главу министерства здравоохранения

Об этом сам бывший министр Энрике Мандетта написал в Твиттере, не уточнив, что стало причиной увольнения. Между тем, агентство Associated Press пишет, что у руководителя ведомства и президента возникли разногласия по поводу того, как бороться с распространением эпидемии в стране. В то время, как министр настаивал на всеобщей изоляции граждан, Жаир Болсонару высказывал убеждения, что у большинства людей заболевание пройдет в легкой форме. По последним данным, в Бразилии коронавирусом заражены больше 30 тысяч человек, почти 2 тысячи умерли.
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