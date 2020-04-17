Российские банки предупредили о новом способе мошенничества с пропусками в Москве

Аферисты под видом социальных работников обзванивают клиентов, предлагая помощь в оформлении разрешения для передвижения по городу. На самом деле, злоумышленники пытаются таким образом завладеть персональными данными пользователей. Новую схему обнаружил банк ВТБ. Несколько клиентов сообщили об этом в колл-центр. В результате утечку личных сведений удалось предотвратить.