Авиакомпания «Аэрофлот» перестала продавать билеты на международные рейсы до конца июля

Это следует из данных сервиса онлайн-заказа на сайте перевозчика.

Нью-Йорк, Стамбул, Гавана, Барселона, Лондон, Рим и множество других городов за рубежом стали доступны для пассажиров «Аэрофлота» только с 1 августа. И это при том, что, как пишет газета «Коммерсантъ», ранее билеты на международные направления можно было купить с датой вылета после 30 апреля. Функция «Поиск альтернативных рейсов» также не дает никаких результатов ранее августа. В самом «Аэрофлоте» это пока никак не объясняют.

Вместе с тем ранее перевозчик дважды сокращал частоту полетов внутри России на нескольких десятках направлений, объясняя это снижением спроса на фоне ограничений по коронавирусу. Под урезание попали, например, рейсы в Санкт-Петербург, Екатеринбург, Краснодар, Сочи, Казань и Волгоград. Входящая в группу «Аэрофлота» авиакомпания «Победа», в свою очередь, в начале апреля полностью приостановила все полеты – но намерена их возобновить после 31 мая.

В конце марта Россия полностью закрыла международное авиасообщение из-за пандемии коронавируса. Из-за границы могут прилететь только рейсы с возвращающимися на родину согражданами.