Москвичей с диагнозом ОРВИ будут штрафовать за нарушение режима изоляции

Агентство ТАСС со ссылкой на оперативный штаб сообщает, что у такие граждане получат предписание отправиться на карантин, а значит, на них будут распространяться те же правила, что и на нарушителей режима с подтвержденным диагнозом «коронавирус». О том, что все случаи заболевания ОРВИ в столице теперь будут расценивать как подозрения на новую инфекцию, накануне сказала заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По словам Раковой, всем таким пациентам предписано оставаться в изоляции на протяжении двух недель.