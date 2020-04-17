Космический корабль «Союз», вернувшийся с МКС, успешно приземлился в степи Казахстана

Трансляция возвращения россиянина Олега Скрипочки и американцев Эндрю Моргана и Джессики Меир ведется на сайте «Роскосмоса». В условиях эпидемии эвакуация экипажа должна пройти по сокращенному сценарию. Космонавтов сразу доставят на вертолеты, которые должны перевезти их на Байконур. Обычно до посадки в воздушное судно медики осматривают их на земле, в специальном шатре, однако, теперь все процедуры будут проведены непосредственно на борту.