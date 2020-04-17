В центре Москвы загорелся жилой дом

Пожар произошел в здании в районе Арбата. Огонь вспыхнул в перекрытиях между вторым, третьим и четвертым этажами. По данным экстренных служб, часть жителей эвакуировалась самостоятельно, сведений о пострадавших не поступало. Агентство ТАСС сообщает, что речь идет о здании 1910 года постройки, которое в прошлом веке использовалось как доходный дом. В районе ЧП на улице Новый Арбат стянута пожарная техника, для движения автомобилей оставлена одна полоса из трех.