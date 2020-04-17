Власти субъектов Федерации продолжают корректировать меры по противодействию коронавирусу, однако из-за резкого роста количества заражений в регионах они становятся более жесткими.

Напряду с некоторым ослаблением режима, которое на днях допустили в пятидесяти с лишним регионах страны, властям приходится прибегать и к обратным мерам. Последние данные о количестве новых случаев заражения на местах заставляют их ограничивать активность людей. Прежде всего, это касается приезжающих в регион. Закрывать административные границы федеральные власти запрещают, поэтому приходится идти на полумеры. В Тульской области вернувшихся из Москвы ми Санкт-Петербурга сажают на двухнедельный карантин. Главной причиной распространения коронавируса здесь считают трудовую миграцию. Многие жители работают в столицах. В Липецкой области в ряде городов на улицах можно будет выйти только по специальным разрешениям.

В Омской области сегодня соберется оперативный штаб по противодействию распространению коронавируса. Ожидается, что режим самоизоляции продлят до 26 апреля.