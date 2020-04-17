Петербургские власти вслед за Москвой обсуждают введение в городе пропускного режима

Источник интернет-издания «Фонтанка», близкий к оперативному штабу региона утверждает, что правительство намерено оценить развитие ситуации с эпидемией в ближайшие три дня и по итогу сделать выводы о целесообразности введения разрешений на поездки. Речь, якобы, пока идет только о передвижении на метро и личном транспорте. Если количество больных продолжит расти, пропускная система неизбежна – пишет «Фонтанка».