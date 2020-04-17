Рок-группа Сплин сегодня проведёт онлайн-концерт

Концерт группы Сплин должен был пройти в необычном формате еще в начале месяца. Тогда команда Александра Васильева так и не выступила, ее заменили другим исполнителем. Со второй попытки петербуржская группа всё же отыграет концерт в прямом эфире без зрителей, его можно будет посмотреть и послушать в интернете. Так Сплин поддержит своих поклонников, которые вынуждены находиться дома в изоляции из-за коронавируса. Обещаны самые известные, а также новые песни. Музыканты пообщаются с поклонниками и ответят на их вопросы. Авторы лучших получат подарки. Не исключено, что Сплин сыграет и совершенно новую песню с рабочим названием «Передайте привет Гарри Поттеру, если его встретите» с намёками на безрадостную политическую ситуацию в России. Эту вещь бурно обсуждали в соцсетях, но живьём её музыканты пока не играли. Концерт начнется в 7 вечера. Он пройдёт на сайте онлайн-кинотеатра Okko, а также на его страницах в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Группа Сплин была создана в середине 90х. Музыканты записали больше 15-ти альбомов, в их числе «Коллекционер оружия», «Альтависта», «Реверсивная хроника событий» и «Встречная полоса».