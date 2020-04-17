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08:03, 17 апреля 2020

Президент США Дональд Трамп объявил о планах поэтапно снимать ограничения, введенные в стране из-за коронавируса

По его словам, основные решения на основе рекомендаций федерального правительства будут принимать губернаторы штатов.

Ситуация с пандемией коронавируса в США стабилизируется, уверяет Трамп: на своем брифинге в Белом доме он сообщил, что новые случаи заражения за неделю не фиксировались на 30% территории страны. Также, настаивает американский президент, пик заболеваемости коронавирусом пройден уже в 850 районах, а трагедия здравоохранения, по его словам, предотвращена. В связи с этим, полагает Трамп, в США настало время восстанавливать экономику – впрочем, в зависимости от ситуации с пандемией.
План по отмене санитарных ограничений он разделил на три этапа. На первом, как рассказал американский лидер, полностью они останутся только для наиболее уязвимых групп, при этом сохранится требование социальной дистанции, необязательные поездки будут запрещены, а учебные заведения — закрыты. На втором, как рассказал Трамп, будут разрешены собрания до 50 человек и допускаться визиты, в том числе, и к пожилым людям – но по специальным разрешениям. На третьем же предполагается возобновить работу всех учреждений.

Аналогичная схема была предложена и для перезапуска других сфер – например, спорта. При этом Трамп предупредил: США должны быть готовы ко второй волне коронавируса, которая, по его мнению, может случиться осенью.

В США в настоящий момент выявлено наибольшее число заболевших коронавирусом в мире – почти 680 тысяч человек, из них скончались около 35 тысяч.



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