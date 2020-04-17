Совет федерации сегодня рассмотрит законопроект о переносе Дня окончания Второй мировой войны на 3 сентября

В СПЧ считают это решение ошибочным – эта дата совпадает с днем памяти жертв теракта в Беслане.

Законопроект упраздняет памятную дату 2 сентября, когда, как и во всем мире, в России отмечался День окончания Второй мировой войны. Вместо этого 3 сентября предлагается считать днем воинской славы. Авторы инициативы ссылаются на указ президиума Верховного совета СССР, который в 1945 году установил День победы над Японией на 3 сентября. В пояснительной записке отмечается, что цель законопроекта — «укрепление исторических основ и патриотических традиций, сохранение исторической справедливости в отношении победителей во Второй мировой войне, увековечение достойной памяти погибших при защите Отечества». В Совете по парввам человека, напротив, уверены, что это решение приведет к разобщению общества, а родственники и близкие жертв теракта в Беслане в 2004 году встретят его с непониманием. В СПЧ считают недопустимым перенос даты и просят Совет федерации отклонить закон.

Жертвами теракта в бесланской школе стали 333 человека, в том числе 186 детей.