Отбывающий тюремный срок в США летчик Ярошенко, возможно, заразился коронавирусом

Как рассказал ТАСС адвокат россиянина Алексей Тарасов, Константин Ярошенко жалуется на симптомы заболевания. Ярошенко приговорен в США к 20 годам лишения свободы по обвинению в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина из Либерии. Своей вины он не признал.