Министры здравоохранения европейских стран сегодня обсудят проект ВОЗ по снятию карантинных мер, вводимых из-за коронавируса. Ранее в организации озвучили, при каких условиях странам рекомендуется начать процесс возвращения к привычной жизни.

Когда угроза дальнейшего распространения инфекции минует, страны начнут отказываться от жестких запретов. В ВОЗ считают, что это возможно в случае соблюдения ряда требований. В частности государство должно контролировать процесс распространения вируса, иметь возможность тестировать, изолировать и лечить каждого больного, отслеживать его контакты, предвосхищать переход заболевания в запущенную стадию. Кроме того, риск попадания инфекции в соцучреждения – больницы, дома престарелых – должен быть сведен к минимуму. Рабочие места необходимо обеспечить условиями по предотвращению заражения. Один из ключевых пунктов – осведомленность населения, его вовлеченность в процесс перехода к новым нормам жизни. В ВОЗ сообщили, что организация разрабатывает тактику постепенного «перехода» к нормальной жизни – ее сегодня обсудят министры здравоохранения европейского региона.

Российский Минздрав подтвердил свое участие в совещании.