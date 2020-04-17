Госдума рассмотрит проект закона о сокращении налоговой нагрузки при закупках продукции для борьбы с коронавирусом

Госдума сегодня рассмотрит во втором, основном, чтении проект закона, направленного на сокращение налоговой нагрузки при закупках продукции для борьбы с коронавирусом.

Компании из-за коронавируса принимают дополнительные меры для защиты своих сотрудников. Закупают маски, перчатки и санитайзеры, а также оборудование для диагностики и лечения новой инфекции. Благодаря инициативе правительства, которую Госдума уже одобрила в первом чтении, организации смогут экономить на налогах при закупке. Поправки в Налоговый кодекс предлагают отнести к расходам суммы, на которые были приобретены средства индивидуальной защиты. Эти суммы приравняют к производственным тратам и освободят от налога на прибыль, пишет «Российская газета». Организации также смогут закупать тест-системы и медицинское оборудование для диагностики новой коронавирусной инфекции, чтобы проводить обследования своих сотрудников. Эти расходы также предлагается не относить к производственным и не облагать их налогом на прибыль.

В связи с пандемией коронавируса более пятисот тысяч компаний смогут получить от государства прямые выплаты. В этих организациях трудятся около трех миллионов человек, отметил вчера премьер Михаил Мишустин на заседании правительства.