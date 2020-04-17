Индивидуальные предприниматели Москвы пожаловались на массовое аннулирование электронных пропусков для передвижения по столице. Позднее в мэрии отчитались об их восстановлении.

Об аннулировании пропусков, обязательных для передвижения по Москве со среды, стали сообщать индивидуальные предприниматели. Вчера днем им начали приходить сообщения о том, что в заявке на получение пропусков был указан ИНН физлица, не зарегистрированного в качестве самозанятого. В своих жалобах в соцсетях люди напоминали, что у индивидуальных предпринимателей ИНН совпадает с ИНН физического лица, при этом к категории самозанятых они не относятся.

Позднее в мэрии Москвы принесли извинения за сбой и добавили, что 220 тысяч аннулированных пропусков были восстановлены. Зампредседателя Общественной палаты и главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов написал в своем Telegram-канале, что причиной стали расхождения баз департамента информационных технологий и Федеральной налоговой службы.

Цифровые пропуска для передвижения по Москве на транспорте начали выдавать 13 апреля, с 15 апреля они стали обязательными.