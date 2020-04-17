На трети территории США в последние 7 дней новых случаев заражения коронавирусом не отмечено. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, пик заболеваемости позади более чем в 850 районах. Трамп считает, что, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, пришло время вернуть экономическую активность в стране в нормальное русло.