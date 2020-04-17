Бывший министр культуры Владимир Мединский исключен из попечительского совета Фонда кино

Этим же распоряжением правительства из попечительского совета исключены бывший министр связи Константин Носков и экс-глава аппарата правительства, а сейчас министр юстиции Константин Чуйченко.

Их заменили вице-премьер Дмитрий Чернышенко, министр культуры Ольга Любимова и министр связи Максут Шадаев. Чернышенко сменит Чуйченко на посту председателя попечительского совета фонда.