Этим же распоряжением правительства из попечительского совета исключены бывший министр связи Константин Носков и экс-глава аппарата правительства, а сейчас министр юстиции Константин Чуйченко.
Их заменили вице-премьер Дмитрий Чернышенко, министр культуры Ольга Любимова и министр связи Максут Шадаев. Чернышенко сменит Чуйченко на посту председателя попечительского совета фонда.
Бывший министр культуры Владимир Мединский исключен из попечительского совета Фонда кино
Этим же распоряжением правительства из попечительского совета исключены бывший министр связи Константин Носков и экс-глава аппарата правительства, а сейчас министр юстиции Константин Чуйченко.