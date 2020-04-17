Дональд Трамп представил план поэтапного снятия в США карантина по коронавирусу

По его словам, на основе рекомендаций федерального правительства губернаторы будут принимать постепенные и избирательные меры по открытию своих штатов.

Жители штата Нью-Йорк не смогут находится в общественных местах без медицинских масок.

Несмотря на уверения врачей, которые говорят о том, что маска не спасает от заражения, губернатор штата Эндрю Куомо объявил о том, что находясь в транспорте, равно как и в других людных местах, граждане должны будут надевать маски. Прикрывать рот и нос нужно и в тех случаях, когда невозможно держать необходимую дистанцию в шесть футов, то есть чуть меньше двух метров, даже если это случилось на перекрестке. При этом губернатор говорит, что гулять по улицам можно. Первые три дня никаких мер к нарушителям применять не станут, но за это время нужно обеспечить себя масками. Между тем, президент США Дональд Трамп сегодня же заявил, что пик пандемии в стране уже пройден, хотя борьба с заболевание продолжается.

За последние сутки коронавирусом заразились 4427 человек. Всего в стране вирусом инфицированы почти 650 тысяч человек.