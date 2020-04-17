Несколько европейских стран накануне объявили о смягчении ограничений из-за коронавируса

При этом другие государства, напротив, пока идут по пути сохранения жестких мер.

О первых послаблениях в режиме карантина накануне было объявлено в Польше: с 20 апреля жители страны смогут гулять в парках, но лишь при соблюдении так называемой социальной дистанции. Правительство также планирует смягчить нормы, касающиеся посещения церквей.

В Швейцарии уже запланировано частичное снятие ограничений в несколько этапов: 27 апреля, 11 мая и 8 июня, если ситуация с коронавирусом позволит это сделать. Сначала к работе вернутся кабинеты физиотерапевтов, стоматологов и массажистов, откроются парикмахерские, салоны красоты и некоторые категории магазинов, передает агентство РИА Новости. Затем возобновится обучение в школах, а на последнем этапе вернутся к нормальной работе вузы, музеи, зоопарки и библиотеки.

А вот в Португалии, напротив, решили продлить до 2 мая режим чрезвычайного положения. Число инфицированных в стране продолжает расти.

Одной из первых о смягчении антикоронавирусных мер объявила Германия. Школы в стране начнут открываться уже с 4 мая.